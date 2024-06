Kratos, eliminado del Desafío 2024, no pudo contener las lágrimas al hablar de su equipo

Kratos se enfrentó a una exigente prueba en el Box Negro en la que incluso tuvo problemas de salud que le impidieron continuar, el sentenciado fue atendido por el equipo médico del Desafío 2024 y, aunque se recuperó, no pudo alcanzar a sus contrincantes.

Justo después de su salida, el competidor le concedió una entrevista exclusiva a Caracoltv.com en la que explicó cómo se sentía tras la experiencia y habló sobre sus compañeros de Omega: Alejo, Renzo, Luisa y Gaspar.

Conoce más:Kratos revela su versión de lo sucedido en el Box Negro: “en la red me asusté, no podía respirar

Kratos reaccionó a su salida del Desafío 2024

El jugador de rugby aseguró que se sentía feliz por la increíble experiencia de pasar por el reality de los colombianos, además, conoció a grandes personas y durante cada uno de los ciclos dio todo de sí mismo y fue honesto con lo que mostraba ante las cámaras.

Publicidad

Kratos hizo énfasis en que se lleva grandes experiencias, le agradeció a Dios por permitirle conocer a buenos amigos y aclaró que en la producción vivió momentos que nunca se imaginó poder experimentar y en el aniversario número 20 del Desafío, un detalle que lo hace aún más especial.

La red en el Box Negro le jugó una mala pasada, en el obstáculo se asustó y pensó que no podía respirar, por lo que tuvo que salir de allí y luego ser asistido por los paramédicos. Mientras que esto sucedía solo tenía en la mente a su mamá y la intención de cumplirle su sueño. “Cerraba los ojos y me costaba, decía tengo que sacar fuerzas, pero en un momento el cuerpo no me respondió más, lastimosamente me pasó factura”, confirmó.

Mira más:¿A Kratos le gusta Glock? El eliminado del Desafío confiesa en exclusiva qué opina de la joven

Publicidad

Kratos lloró al hablar de sus compañeros de Omega

Sobre el apoyo de Alejo, Renzo, Luisa y Gaspar, el desafiante aseguró que escuchó las voces de aliento y se desmoronó al decir que fue una situación muy dura, pues sabía que sus compañeros querían que él continuara dentro de la Ciudadela.

Entre lágrimas explicó que no le gusta decepcionar a nadie y estaba seguro de que ellos habrían acudido a ayudarlo en el obstáculo que no pudo superar si hubiesen podido, “saben que me fui dejándolo todo y seguirán hacia adelante”, dijo.

Finalmente agradeció por la experiencia y espera que los colombianos disfruten el Desafío y continúen apoyando a sus compañeros en Omega, pues él continuará haciéndolo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.