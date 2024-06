Kratos, eliminado del Desafío 2024 reaccionó a los memes que hacen sobre él en redes

Kratos fue sentenciado durante el ciclo 11 del Desafío 2024 y se enfrentó a tres miembros de Beta, Yoifer, Francisco y Hércules. Aunque las posibilidades estaban de su lado, el jugador de rugby no pudo completar los obstáculos del Box Negro.

Durante la pista el exintegrante de Omega se sintió mal y aunque entró a la red tuvo que devolverse mientras que insistía en que no podía, esto hasta que quedó en el suelo y recibiendo ayuda del equipo médico del reality de los colombianos, pues su cuerpo no le permitió continuar.

En exclusiva, el bogotano dijo que sentía que no podía respirar, aunque pensaba en su mamá y en cumplir los sueños que ella tenía, cuando finalmente se recuperó no había forma de que remontara y alcanzara a sus contrincantes.

Kratos responde a comentarios de redes

Sin duda, uno de los temas muy comentados fue su problema de salud, sumado a lo que muchos consideraron que fue una traición por parte de Alejo y al regalo que le entregó a Glock antes de salir de la competencia.

El competidor explicó que entiende algunos de los comentarios y a quienes dicen que no competía lo suficiente les responde que no podía repetir las pistas en un ciclo, por eso normalmente no iba a todos los Box y es por esto por lo que tampoco fue a la prueba de aire.

Sobre lo sucedido en el Box Negro afirmó: “Me descompensé y necesité oxígeno”, además, resaltó que ni siquiera tuvo la fortuna de terminar la pista. Asimismo, a quienes lo comparan con Santi por la frase de que “se le acabó la gasolina” solo asegura que no fue así, pero su energía sí terminó.

Agradeció a quienes lo apoyan, considera que representó su verdadero ser y su personalidad mucho más allá de la parte competitiva. Por otro lado, explica que Omega se separó un poco cuando Campanita fue eliminado y esto parece haberlos afectado.

Finalmente, al ser cuestionado por los hombres con los que compitió en el Desafío a Muerte insistió en que todos fueron muy buenos, han hecho méritos para estar allí y sin duda han demostrado que podrían llegar lejos en la competencia.

