Kratos confesó en Día a Día por qué no fue nunca al Box Blanco, ¿fue intencional?

Kratos salió del Desafío 2024 durante el capítulo 56 de la producción y debido a esto fue invitado en la mañana de este 25 de junio a Día a Día, donde tuvo la oportunidad de hablar acerca de su paso por la competencia y su relación con sus compañeros.

En medio de una conversación, Iván Lalinde lo cuestionó por no haber ido nunca al Box Blanco, por lo que el exdesafiante explicó las razones que lo llevaron a esto: “no fue decisión mía, tampoco que me dio miedo”, fue lo primero que aclaró y luego dijo que los cuatro hombres de Omega llegaron muy lejos y fue gracias a su permanencia que no podían repetir las pruebas.

Kratos comentó también que al Box de aire nunca fueron convocados los cuatro deportistas, siempre eran dos o tres; la situación sumada a que a los integrantes más pesados de los equipos tenían problemas en esta pista hizo que todos concluyeran que era mejor que el bogotano no fuera.

Entre bromas el presentador le recordó al competidor que él se quedaba en la casa Omega comiendo pasta mientras que el resto iba a las pruebas. Por otro lado, Catalina Gómez insistió en que, si ella fuera la capitana, solo lo enviaría a contacto y tierra.

El joven de 29 años explicó que en un ciclo solo podían competir tres veces, pues la cuarta le correspondía al Desafiante de la Semana. Debido a esto, él podía ir a uno de los Desafíos de la semana y esta es la explicación para quienes lo cuestionan por el tema.

Cuánta plata se lleva Kratos del Desafío

Lo cierto es que el desafiante sale del reality de los colombianos con más dinero que Campanita, el hombre eliminado antes que él en su grupo, quien se llevó ocho millones. Según información de la producción, el bogotano se lleva a su casa 19.530.000 millones de pesos.

Parece que en dos ciclos los integrantes del equipo rosado han podido recuperarse, pues esta era la suma con la que contaba el bailarín antes de que Beta les quitara el 50% de sus ganancias. Por otro lado, Lina, que salió del Desafío primero que sus dos compañeros, confesó en una entrevista exclusiva que tenía un poco más de 18 millones.

