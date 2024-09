Kevyn y su paso a la Final del Desafío con Guajira: Considera que a ella le debían esto

Guajira y Kevyn se convirtieron en los primeros participantes en clasificarse a la Gran Final del Desafío 2024, en la cual lograron obtener un notorio liderato frente a sus rivales.

Kevyn y Guajira son finalistas del Desafío 2024

Al terminar su paso por el Box Amarillo, esta dupla del equipo Pibe opina sobre cómo se dieron las cosas en esta dura prueba y cómo se sienten de estar a un paso de la copa de campeones.

Kevyn es el primero en expresar los sentimientos que tiene en este momento, pues siempre fue su principal objetivo: "muy feliz, lo deseé, lo pedí y se me está haciendo realidad en este momento".

En cuanto a Guajira y su regreso al Desafío, esta convocada asegura que: "la vida me premia nuevamente con estar aquí y no en una edición cualquiera, sino en una dorada y al lado de él". Sumado a esto, recalca: "la verdad no lo imaginé. Yo sabía que en algún momento iba a volver al Desafío, porque soy super cansona, pero no me lo esperé tan pronto y su llamado par mí fue una sorpresa" y menciona que Darlyn era otra de sus favoritas.

Frente el Box Amarillo, la participante dice: "la prueba fue bastante exigente, pero creo que el plus que nos funcionó fue la comunicación, nos entendimos, tuvimos la calma e íbamos paso a paso, pero muy seguros", mientras que el guarda de seguridad comenta: "hicimos lo que teníamos que hacer y lo demostramos en la pista".

Al hablar de su pareja, Kevyn deja en claro que: "me gusta la manera en la que ella es directa y que no mezcla lo competitivo con lo personal. Creo que la vida le debe algo".

Para terminar, estos finalistas recalcan que en este punto están sin expectativas, pero enfocados en la meta y se enorgullecen de que manejaron la calma y se complementaron a lo largo de lo que fue el Ciclo Dorado.

