Juan, eliminado del Desafío 2024, asegura que su estatura le impidió ganar en el Box Negro

Juan, el espiritista del Desafío 2024, se convirtió en el más reciente eliminado de la producción de Caracol Televisión luego de enfrentarse a Francisco, Arandú y Alejo en el Desafío a Muerte que se realizó en el Box Negro durante el capítulo 26.

Sin lugar a duda, uno de los instantes que más destacó de la competencia fue cuando el joven presentó un retraso, pues mientras intentaba girar un manubrio ubicado en la mitad de una enorme caja con piedras, sus colegas se le adelantaban en la pista.

Tras su derrota, Juan le concedió una entrevista a Caracoltv.com, en donde habla de aquellos detalles que le jugaron en contra a la hora de defender su cupo en La Ciudadela, un sueño que tenía desde hace bastante tiempo.

“Yo creo que la estatura me jugó una mala pasada, estuvo en contra mía, pero siempre permanecí con la fuerza celestial y de los ángeles ahí apoyándome. Lo que pasó fue que a nivel físico se hizo la voluntad de Dios y si él quería que así pasara, créeme que no hay poder humano que valga ahí”, expresó en medio del encuentro.

Juan se convierte en el primer eliminado del programa después del Desafío de Capitanas en el que se reacomodaron los nuevos equipos (Alpha, Omega y Beta). Ahora es el turno de que las mujeres demuestren ante los televidentes su potencial en el terreno de juego y evadan a toda costa el temido chaleco que las envía directamente al Box Negro.

Por el momento, el desafiante continuará ofreciendo sus asesorías a través de las plataformas digitales y exponiendo su estilo de vida saludable, dado que se caracteriza por llevar una exigente rutina de ejercicio acompañada de una buena alimentación.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

