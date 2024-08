El Juez del Desafío les mostró a los Desafiantes de la Semana cómo competir en el Box Blanco

En el Lente Espía nos volvimos a infiltrar en el detrás de cámaras del Desafío 2024, en esta oportunidad para ver cómo es el momento previo a la participación de los Desafiantes de la Semana, por lo cual quisimos ver cómo era la explicación de la prueba para ellos, en esta oportunidad, en el Box Blanco.

Cabe destacar que estos cuatro invitados a la Ciudadela son colombianos del común, lo que hace que ellos no suelan estar relacionados con el mundo de las competencias deportivas, ni mucho menos a enfrentarse a los obstáculos tan retadores de estas pistas.

Con la llegada de Iván 'El paisa' (Pibe), James (Tino), Estefanía (Pibe) y Ángela 'La crespa' (Tino), el Juez del Desafío se dispuso a explicarles cómo debían llevar a cabo la prueba en el Box Blanco y lo que se iban a encontrar en sus trayectos.

Ante esto, Sebastián Martino les indicó que tras su icónica frase de 'preparados, listos, ya' podían arrancar la competencia, en la cual se enfrentaron en primera instancia con unos aros colgantes, frente a lo que les recomendó tener precaución porque estos se movían.

En medio de su recorrido, se podía ver a parte de la producción que hace parte del reality, como los encargados de las cámaras. Al arribar a la zona del zigzag, el Juez se montó a este obstáculo para indicarles no solo cómo atravesarlo, sino también lo que debían tener en cuenta para no caerse, como el no agarrarse de la parte de arriba o de los lados, ya que el truco estaba en ubicarse lo más al centro posible. En caso de terminar en el suelo, les solicitó alejarse lo más rápido posible, pues esto podría golpearlos.

Al llegar a la mitad del Box Blanco, Sebastián Martino les dio una muestra de cómo debían girar las fichas del tablero y las indicaciones para esta parte del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, frente a lo que le hicieron algunas preguntas, puesto que es normal que estas surjan entre los participantes.

Tras responder ante todas las inquietudes de los Desafiantes de la Semana, el Juez les recalcó la importancia de tener cuidado durante su paso por la pista y les recalcó que no debían lanzarse en la malla. Para finalizar, les deseó buena suerte.

