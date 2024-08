Camila expone lo que realmente piensa de Alejo tras el Desafío 2024: "tiene mucha cizaña"

El Sentenciado es el espacio ideal para que los participantes se sinceren y cuenten no solo sus historias de vida y eso que hay detrás de los competidores, sino también lo que realmente piensan de los que fueron sus compañeros en el Desafío.

Gracias a esto, Camila, quien fue la dupla de Santi, acepta que sin duda le pondría el chaleco a Alejo y aprovecha para dar sus respectivos argumentos, puesto que no está del todo de acuerdo en su manera de llevar a cabo la convivencia en la Ciudadela.

Camila confiesa qué piensa de Alejo en el Desafío

La eliminada del reality de los colombianos habla en El Sentenciado sobre los comportamientos y la estrategia del capitán del equipo Tino, exaltando que esto no le resta el rendimiento que tiene dentro de los Boxes.

Con respecto a lo que piensa sobre Alejo, Camila menciona: "de lo poco que pude ver y de lo que he observado, tiene, no sé, como mucha cizaña y habla bastante de cosas que no son una certeza para él, escucha cualquier comentario y de ahí se pega".

Y es que la dupla de Santi no es la primera en pensar este tipo de cosas del bartender, quien ha sido muy polémico durante su paso por el Desafío 20 Años y se ha llevado varias críticas por parte de los fanáticos del programa.

"Habla de un montón de cosas que ni al caso, da sus opiniones porque sí y no son buenas. No me gusta su forma tan prepotente de ser", recalca Camila, quien a pesar de no estar en el mismo equipo que Alejo pudo percibir esto de su contrincante.

En cuanto a rendimiento del integrante del equipo Tino, la cafetera hace énfasis en: "me parece muy acertado en lo que es la puntería y todas esas cosas. Él es muy bueno, no voy a decir que no, por algo está ahí. Lo que yo podía notar antes, cuando lo veía en televisión, era que a veces era bastante estallado y como que desesperaba, pero ahora que lo vi lo detallé bien, tiene pa' dar guerrita ahí".

