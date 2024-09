El equipo Pibe, del Desafío, dice secretos de sus participantes: "Ha besado a más de dos"

Calentando motores para la Gran Final del Desafío 2024, los miembros del equipo Pibe, quienes estarán representados por Kevyn y Guajira, se le miden a jugar 'Alguien' de aquí y ventilar algunas curiosidades de sus competidores.

Guajira es la primera en medírsele a revelar una cosa de sus compañeros, ante lo que dice: "alguien de aquí tiene una confusión, que no sabe si le gustan las mujeres o los hombres", por lo que luego todos cantaron "algo se va a prender, algo se va a prender".

La siguiente en pasar al frente es Karoline, quien después de armar la algarabía confiesa que uno de sus compañeros: "cuando entra al baño, saca corriendo al diablo". Seguido a esto, Jerry toma el micrófono y menciona que uno de los integrantes: "se puso muy bravo cuando le pusimos el chaleco".

En medio de las risas tan usuales en el equipo Pibe, Olímpico se pone al frente del sofá para dar su declaración, aunque deja a todos en silencio y confundidos: "alguien de aquí salió por colocarnos el chaleco".

La dinámica tiene una pequeña pausa cuando Camila va a hablar, pues al parecer hay un mal olor en la casa y está buscando el culpable mientras que Jerry está muerto de la risa y en el suelo de la cocina. Tras esto, la cafetera da a conocer que uno de los participantes "se ha besado a más de dos", haciendo referencia a quienes han estado en la Ciudadela.

Santi es el siguiente en este cómico paredón y recalca que hay una persona que es "extremadamente escrupuloso", creando un nuevo silencio entre todos. Karen continúa y comenta: "tuvo una noche apasionante y movidita".

Kevyn se le mide a seguir para expresar que: "alguien de aquí come como un sabañón, no engorda y no deja la lengua quieta", pero es Guajira quien cierra el video al decir que un participante "es susceptible a todo lo que uno hace, deje de estar llorando tanto ome".

