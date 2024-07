Diana, Desafiante de la Semana, menciona que en Alpha le hicieron un sensual baile

Antes de que Alpha bajara bandera y el equipo desapareciera para la siguiente fase del Desafío 2024, Diana tuvo el privilegio de portar los colores de este equipo y ser la última Desafiante de la Semana en representar a esta escuadra, por lo cual nos habla de su experiencia en la Ciudadela.

Te puede interesar: La Desafiante de la Semana de Beta revela por qué no durmió con sus compañeros

Última Desafiante de la Semana en Alpha

Esta mujer de 25 años, proveniente de San Ofre, Sucre, es una ingeniera industrial que tuvo la oportunidad de estar en el Box Azul del reality de los colombianos y vivir un momento único y soñado, por lo que nos habla de cómo le fue en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

"La prueba estaba complicadísima, durísima, realmente uno ve en televisión y dice 'qué fácil', pero la pista estuvo compleja. Se me dificultaron algunos obstáculos, aunque traté de dar lo mejor de mí para superarlas. Estoy bien adolorida, a pesar de que vale la pena la experiencia", mencionó.

Conoce más: Así fue la discusión entre Gaspar y Karen por la capitanía que no se vio en televisión

Cabe destacar que Diana se convirtió en la última persona en representar a Alpha con respecto a los Desafiantes de la Semana, lo cual le da un toque especial a su paso por la Ciudadela y lo que logró en ella.

Publicidad

En cuanto a su mayor reto en el Box Azul, la invitada cuenta: "lo más difícil fue la piscina profunda. Cuando entré a la pileta y no sentí el fondo me desesperé muchísimo y allí realmente me frustré, bloqueándome en un instante, por lo cual me repetía 'yo estoy aquí por algo, persiguiendo un sueño, debo dar lo mejor de mí. Tú puedes Diana' y lo logré, realmente me costó".

Lee también: Gaspar, eliminada del Desafío, revela su top de hombres atractivos: “cinco para mí”

Sobre la convivencia y el pasar tiempo con los integrantes de Alpha, esta joven recalca que: "son un equipazo, ellos como personas tienen una energía súper bonita; me motivaron, desde el primer momento que me recibieron en su casa fue con una alegría, un baile súper sensual y lindo, me dieron tips y en la pista siempre estuvieron alentándome, me hicieron una canción lo más de preciosa. Todo eso me ayudó a seguir luchando para superar cada obstáculo".

Publicidad

Para finalizar, Diana dio a conocer lo que se lleva en el corazón tras ser parte del Desafío 20 Años: "lo que más me gustó fue demostrarme que los sueños se hacen realidad y que cuando uno trabaja por ellos, lucha y es constante podemos conseguirlos. El hecho de que no me rendí nunca, en ningún momento, a pesar de que tuve momentos en los que me detuve a pensar y procesar". A la vez deja en claro que sí volvería al reality, pero en una próxima ocasión como participante, viviendo la experiencia completa.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.