Samuel, Desafiante de la Semana, presenta la prótesis con la que ha recorrido toda Suramérica

Un verdadero duelo de titanes tuvo lugar en el capítulo 55 del Desafío 2024, más específicamente cuando se llevó a cabo el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Amarillo. En esta oportunidad se presentaron Anthony Pacheco de Beta, Carlos de Alpha y Samuel Bocanegra de Omega.

Este último se robó todas las miradas debido no solo a que es un Sargento retirado del Ejército, sino también porque tenía una amputación 18 centímetros debajo de la rodilla, por lo que llevaba una prótesis especial para competir en el terreno de juego.

En diálogo con Caracoltv.com, el hombre revela que tiene dos prótesis: una que utiliza en sus actividades diarias y otra que únicamente emplea cuando debe realizar actividad física, pues es un apasionado por el atletismo.

“La utilizo para correr, he corrido por toda Suramérica, hice siete mil kilómetros corriendo y he estado en las maratones más importantes de nuestro planeta”, dice mientras añade que está elaborada completamente en carbono.

Asimismo, muestra frente a las cámaras cómo es el proceso para cambiarse y quedar preparado para encuentro deportivo, ya que debe tener una herramienta específica para poder moverse con rapidez.

Samuel, Desafiante de la Semana, muestra como cambia su prótesis

Pacheco aprovecha el espacio para confesar que el principal inconveniente que tuvo en la arena que lo alejó de la victoria fue que se quedó enredado en uno de los obstáculos y, por más que lo intentó, no encontraba la forma de salir rápidamente del arrastre bajo.

“Pensé en un momento quitarme la prótesis y llevarla en la mano, pero al entrarle tierra a la media, ya no me la voy a volver a poner, entonces me tocó ajustarla ahí mismo, debajo de la malla y al final, en la punta, se volvió a enredar en la malla”, explica.

Finalmente, menciona que si se la hubiese retirado y cruzado esta zona del Box sin ella, podría haber obtenido el primer lugar de la competencia.

