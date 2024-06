Juli no se quedó callada ante la comparación que le hicieron con Natalia y Kevyn en el Desafío 2024

Juliana Tovar es, sin duda, una de las mujeres más memorables del Desafío 2023 gracias a su carisma, sensualidad, liderazgo y estrecha relación con Rapelo. La joven recientemente fue motivo de conversación entre los integrantes de Alpha en la edición de los 20 años, por lo que ella no titubeó en responderles con contundencia.

Todo ocurrió durante el capítulo 54 de la producción, cuando los Súper Humanos recordaron a aquellos participantes de ediciones anteriores que salieron en el Desafío a Muerte, pero regresaron para reemplazar a un colega que debía irse por algún tipo de lesión.

A raíz de esta charla, las mujeres de la escuadra morada se refirieron al vínculo que crearon Juli y Rapelo, de forma que Santi no dudó en compararlos con Natalia y Kevyn, quienes han demostrado tener mucha química, a pesar de que el joven ha confirmado que tiene novia por fuera de La Ciudadela.

“Juliana llegó a la Semifinal, muy parecida a Naty”, dijo Mapi, a lo que el capitán del equipo contestó de manera jocosa: “Juli, sí, la de Rapelo, ¿la historia se repite?”.

¿Qué dijo Juli sobre la comparación de Santi en el Desafío 2024?

La exparticipante del programa decidió referirse al tema en una de las publicaciones que hizo en Desafío en su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores.

La modelo demostró que no se tomó muy personal el comentario, pues, aunque explicó que no estaba de acuerdo con la supuesta similitud, vio el hecho con buen sentido del humor.

“JAJAJAJAJA yo honestamente no me siento identificada❤️❤️”, escribió. El mensaje ya cuenta con casi tres mil me gusta y múltiples respuestas por parte de los usuarios de Internet, quienes aseguran que es básicamente el mismo caso.

“Es exactamente la misma situación”, “jamás, hasta yo me sentí ofendida con semejante comparación”, “como Juli ninguna”, “como Natalia no, pero Juli sí fue coqueta”, son algunos de los mensajes que se leen.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.