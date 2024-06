¿Madrid está embarazada de Galo, ganador del Desafío 2021? Esto es lo que se sabe

Madrid, la finalista del Desafío The Box 2021 que compitió contra Paola Solano, se robó las miradas en redes sociales al levantar sospechas sobre un posible embarazo de su actual pareja sentimental Galo, ganador del reality de los colombianos en esa misma edición.

La deportista publicó una historia de Instagram en donde les confesaba a sus más de 600 mil seguidores que se encontraba un poco indispuesta de salud, pues tenía intolerancia a un tipo de alimentos.

Mira también: Madrid y Juli, del Desafío The Box, criticaron a las mujeres de Gamma del Desafío 20 Años

“Estoy teniendo un problema grave con el huevo, me está dando ganas de vomitar”, escribió la Súper Humana en medio de la plataforma junto a una fotografía de su rostro en la que se le veía mal anímicamente.

Madrid, exparticipante del Desafío 2024. Foto: Instagram @laujmadrid

¿Madrid, del Desafío The Box 2021, está esperando un bebé de Galo?

Publicidad

Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, ya que muchos aseguraron que al tener un romance tan sólido es fácil imaginarse que podrían estar pensando en formalizar las cosas y agrandar la familia.

No te pierdas: Sola y en la sala de su casa: Así fue el video de inscripción de Madrid para el Desafío The Box 2021

Sin embargo, esta información fue desmentida por la exparticipante, quien tomó los comentarios con excelente sentido del humor y hasta mostró la conversación de uno de sus admiradores.

Madrid les respondió a quienes aseguran que está embarazada. Foto: Instagram @laujmadrid

Publicidad

“Todos en corto: ESTÁS EMBARAZADA”, le dijo un fanático, a lo que ella contestó: “LITERAL, el DM lleno de ‘viene un Galito’, yo estuve así y era embarazo, pero no, es que me ha pasado anteriormente con el huevo, el pollo y el salmón que de tanto consumirlo ya casi no me pasa”, agregó.

Te puede interesar: El beso de Galo a Madrid que despertó los rumores de posible romance en el Desafío The Box

Cabe aclarar que Madrid es madre de un adolescente al que constantemente presume en las plataformas digitales. Pese a que no es hijo de Gonzalo, sí se puede observar que tienen una estrecha relación, pues comparten actividades y gustos en común, lo que les ha permitido estrechar los lazos.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.