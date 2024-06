Anthony Pacheco, Desafiante de la Semana, se lleva una dura enseñanza de su paso por el Box Amarillo

Anthony, más conocido como Miss es el Desafiante de la Semana de Beta, originario de Timbío, Cauca y tiene 27 años. En medio de una conversación en exclusiva, el joven no duda al decir que fue una prueba terrible y que se lleva muchas heridas de guerra para comprobarlo.

Lo más duro fue tener que mover un gran número de piedras y pasar por debajo de la red, pues no creía que estuviera tan cerca al suelo, por lo que sus brazos no le permitían seguirse arrastrando y se convirtió en su calvario.

Otra dificultad que ha tenido que enfrentar es que en la casa de su equipo no hay agua y debido a esto no ha podido bañarse, sin embargo, reconoce que la experiencia fuera del Box Amarillo no ha sido tan compleja, ya que la escuadra azul sí cuenta con comida y camas.

A pesar de todo, se siente muy agradecido por compartir con Karoline, Darlyn, Glock, Arandú, Yoifer, Francisco y Hércules, ya que todos lo recibieron de la mejor manera y no lo dejaron rendirse durante la competencia, algo que lo motivó a no hacerlo, incluso cuando sabía que no tenía posibilidades de ganar.

Anthony se lleva una dura enseñanza del Desafío y explica que se trata de no opinar sobre ningún tema o situación que no haya vivido, pues tenía un concepto muy distinto de lo que sería su experiencia en el reality de los colombianos.

En la casa Beta pasaron muchas cosas, se sinceró, habló con las chicas y cantó como Shakira, además se pasó a la cama de un compañero y Karoline peleó con Francisco para saber quién tendría el privilegio de dormir a su lado.

En medio de la entrevista exclusiva, el Desafiante de la Semana hizo la dinámica de a quién besar, con cuál de sus compañeros casarse y finalmente a quién eliminaría, después de pensarlo un poco selecciona a Darlyn y Francisco para pasar la vida junto a ellos, posteriormente Arandú y Karoline son los elegidos para besarse con él y finalmente, debido a que no hablaron mucho, menciona a Yoifer como el eliminado.

Miss quiere ser un chico reality y por eso su sueño más grande es que lo vuelvan a llamar al Desafío, pero esta vez como participante, ya que comprobó que, así sea por un ciclo, todo lo que desea puede hacerse realidad.

