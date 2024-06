Tania, Desafiante de la Semana, se siente afortunada por el streptease que le hicieron en Omega

Una de las innumerables Desafiantes de la Semana que más ha llamado la atención de los seguidores del Desafío 2024 es Tania, la representante de Omega durante el décimo ciclo de la producción de Caracol Televisión.

La joven no solo obtuvo el primer puesto en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, sino que también demostró tener una conexión casi que inmediata con los integrantes de la casa rosada.

En exclusiva, la invitada especial revela detalles de su participación en La Ciudadela y asegura que este es un proyecto cumplido. Inicialmente, afirma que le encantó la experiencia de los 20 años porque le permitió medir sus capacidades físicas en el terreno de juego.

Asimismo, dice que, tan pronto vio la pista, se mentalizó a ganar, ya que había conversado con sus compañeros sobre lo importante que era llevarse la victoria en la competencia para obtener el título del Mejor Equipo del Ciclo.

“Yo le tengo miedo a las alturas y en ese momento se me olvidó todo. De hecho, me caí de cola y de todo y dije ‘no, hay que seguir, hay que guerrearla toda e ir por ese premio'”, explica.

Por otro lado, agrega que se sintió muy afortunada con la celebración que le hicieron en la propiedad luego del encuentro deportivo, debido a que disfrutó desde primera fila de las habilidades de seducción de Kratos, Alejo y, por supuesto, Renzo.

“Me hicieron streptease, anoche tuvimos baile, me pusieron hielitos, súper lindos y la pasamos muy bien. Ellos contentos obviamente porque aparte no tenían comida, entonces eso ayudó un montón”, señala.

Por último, agrega que su paso por el programa fue muy satisfactorio gracias a que ella misma creó un ambiente agradable y porque tuvo la posibilidad de vivir en carne propia lo que significa ser uno de los participantes.

“Señora o señor, usted que está en el sofá comiendo papitas y diciendo ‘ay, es que esas pruebas se ven súper sencillas’. Venga y hágalas”, finaliza.

