Con el castigo puesto, Viviana, la Desafiante de la Semana de Omega, habló de su experiencia

Sin duda, las tres Desafiantes de la Semana se robaron la atención de los colombianos y de los participantes durante el capítulo 40 de la producción y una de ellas fue Viviana, quien trabaja como cirujana plástica y fue seleccionada por los miembros de Omega.

La mujer aseguró que siempre fue una gran deportista y quedó de segunda en el Box Amarillo, siendo superada solo por la ganadora, que fue la competidora de Alpha. A pesar de esto, su actitud positiva se mantuvo firme.

Viviana, Desafiante de la Semana de Omega habla del castigo en la producción

A través de una entrevista exclusiva, la competidora, sin poder mover ni un centímetro de sus brazos, habló acerca de lo que vivió en la pista, pues tenía la intención de probarse a sí misma en una prueba de tierra y resaltó que muchas cosas pueden pasar y no todo estaba en sus manos. Un ejemplo de ello fue el momento en el que se enredó su cadena, un descuido en el que perdió mucho tiempo.

Sobre el barro comentó que es muy intenso competir allí, ya que cuando está húmedo es imposible, pero al secarse “es su peor enemigo”. A pesar de todo, mencionó también que nunca se rindió y si fuera por ella volvería al Box Amarillo las veces necesarias.

Claramente quería ser la ganadora y no la causa del castigo para sus compañeros, sin embargo, como solo pasaría 24 horas en la Ciudadela, sintió que esta penitencia era una experiencia más dentro del reality de los colombianos.

Al referirse a pasar enyesada varias horas afirmó que "fue de locos y muy duro", pero la actitud del equipo hizo que la situación fuera amena. Lo más difícil fue no poder peinarse, alimentarse y requerir ayuda para cualquier cosa, algo que finalmente resolvieron entre la escuadra rosada.

La peor parte sucedió al caer la noche, pues esto empeora todo y dormir fue complicado, sentía que le apretaba mucho en las manos y que no podía moverse, no obstante, dijo: “Mi cabeza me sacó adelante, no me rendí y aquí estoy”.

