Adriana, Desafiante de la Semana de Alpha, no se esperaba que le dieran un millonario premio

Adriana, la Desafiante de la Semana por la casa Alpha en el octavo ciclo, despertó múltiples reacciones debido al desempeño que tuvo en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en el que tres mujeres dieron lo mejor de sí mismas para concederles la victoria a sus respectivos equipos.

En diálogo con Caracoltv.com, esta auxiliar de construcción oriunda de Tame, Arauca, revela que se sintió muy satisfecha de ver que logró pasar cada uno de los obstáculos de esta zona de La Ciudadela que se caracteriza por tener un estilo militar.

Asimismo, señala que el premio la tomó un poco por sorpresa, no solo porque se llevó dos millones de pesos, sino también debido a que iba mentalizada a disfrutarse la experiencia de estar en uno de los realities más exitosos de la televisión colombiana y conocer gente que vibrara con su misma energía.

“La verdad no me esperaba ningún premio, ya que, como bien digo, vine a disfrutar estas 24 horas, a pasarla rico, saber cómo es esto, para decir que esto es realidad. Una cosa es verlo y otra es vivirlo”, manifiesta.

Del mismo modo, afirma que recibió el apoyo por el grupo morado, quienes desde el primer momento la hicieron sentirse segura de sus capacidades y también de que tenía todas las herramientas para mostrar su potencial.

“Todos muy lindos, hermosos. Me preguntaban ‘cómo estás, cómo te ha ido, qué tal, cómo te sientes’ y pues siempre le da a uno como cosita porque uno está por primera vez (…) Después entré más en confianza, hablé con ellos. La pasé de mil maravillas con ellos”, finaliza.

Las Desafiantes de la Semana del capítulo 40 del Desafío 2024

Durante el ciclo ocho de la producción, la Ciudadela acogió a tres Desafiantes de la Semana, la primera era Adriana, auxiliar de construcción seleccionada por Alpha, la segunda fue Rut, quien trabaja como asesora comercial y representa a Beta; finalmente Viviana, cirujana plástica, fue la elegida por Omega.

