Estos son los momentos más épicos de Omega durante el Desafío 2024, ¿el favorito de los colombianos?

En este Desafío 2024 se han atravesado un mar de emociones, puesto que la convivencia en cada uno de los equipos ha sido muy diferente, ya que las peleas son inevitables, no obstante, en Omega han sabido llevar las cosas de otra manera, aunque también han discutido, son conscientes de que deben calmarse para que su rendimiento no se vea afectado.

Esto ha causado que los colombianos tengan un cariño especial por los integrantes del equipo rosado, dado que nos han brindado varios momentos épicos durante el programa y los cuales se han convertido en memes, tendencia y reacciones en las redes sociales.

Te puede interesar:¿Por qué Campanita no trae a su novio a Colombia? El desafiante se sinceró

Omega ganó su primera prueba del Desafío 2024

Sin duda alguna, uno de los momentos más icónicos para Omega a lo largo de la competencia fue cuando se impusieron en el Box Rojo en la pista que implicaba balones gigantes, los cuales tenían que encestar mientras que sus rivales los bloqueaban. Kratos, al encajarlo, fue el que puso a festejar a sus compañeros.

Fue tanta la euforia expresada por este equipo que no solo Colombia celebró con ellos, sino que otras escuadras, como Gamma, se sintieron motivados por estos desafiantes y quieren lograr una gesta de este tipo.

Publicidad

Conoce más: Usuarios celebraron el primer beso de Renzo y Anamar en el Desafío 2024 ¡Gracias, Campanita!

En este misma pista, Alejo les regaló a los televidentes un momento que muy difícilmente van a borrar de sus recuerdos, pues desde ese instante lo vieron con otra intención y se dieron cuenta de que también es alguien atractivo, ya que su picada de ojo flehó a más de una mujer.

Publicidad

Aquí Gaspar se encargó de anotar el último punto y entre todos dieron un fuerte grito de victoria, ya que se habían esforzado mucho por conseguir el puesto número dos.

Campanita es la alegría de Omega en el Desafío 2024

Y es que... ¿qué sería del Desafío 20 Años sin Campanita? Definitivamente, este participante se ha encargado de darle su propia marca y chispa a lo que ocurre en la Ciudadela, por lo cual es pieza fundamental dentro de su equipo, no solo por su rendimiento, sino también por su personalidad, dado que se encarga de que la convivencia no se afecte.

Solo bastó el primer capítulo para que este competidor se ganara un lugar en el corazón de los amantes de este reality, ya que en la prueba inicial logró volverse a subir en el remo colgante, alentó a las mujeres y afirmó que en su escuadra no había plata, pero sí corazón.

Dado que el Box Amarillo es un lugar en donde los participantes requieren de mucha fuerza, este caleño no dudó en cargar uno de los pesados elementos como si este fuese un bolso y no solo logró subirse en la rampa, sino que dejó en claro que esto no lo hacía más débil que el resto.

Publicidad

Como todo un bailarín profesional, Campanita se animó a regalarnos unos cautivantes pasos de salsa luego de que fue el primero en salvarse en el Box Negro en el único Desafío a Muerte en el que ha participado hasta el momento, haciendo que hasta el mismo juez, Sebastián Martino, quien se veía de fondo, se disfrutara este momento.

Lee también: Desafío 2024: Llaman "dormido" a Renzo por no saber cómo enamorar a Anarmar luego del beso

Publicidad

¿Parejas en Omega del Desafío 2024?

El amor también ha tocado la puerta de esta casa, sin embargo, no solo lo hace de una manera romántica, dado que el humor es parte fundamental de este equipo, por lo que las risas no han faltado en medio de estos primeros acercamientos entre participantes.

La dicha le duró muy poco a Campanita, quien solía saludarse con Vittorio en medio de la unión entre Omega y Gamma. Estos dos participantes sacaron muchas risas a los colombianos, ya que el del equipo naranja molestaba con ser Peter Pan.

Por otra parte, se ha visto más unidos a Gaspar y Kratos, puesto que el jugador de rugby no ha dudado en coquetearle y querer poseer más cercanía, a pesar de que ella tiene novio y ha puesto ciertos límites. No obstante, los fanáticos empezaron a especular cosas entre ellos, especialmente después de que ella se pasó un rato a estar acostada en la cama donde estaba él.

esta secuencia m encanta, la forma en la que kratos ve venir a gaspar y abre los brazos para que ella se acueste y ella ni corta ni perezosa va kdhsj, no la juzgo, perfectamente podría ser yo #DesafioXX pic.twitter.com/Pe0N6rpefU — c (@soldoutground) April 19, 2024

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.