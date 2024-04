Usuarios celebraron el primer beso de Renzo y Anamar en el Desafío 2024 ¡Gracias, Campanita!

Uno de los momentos más comentados del capítulo 14 del Desafío 2024 fue protagonizado por Renzo y Anamar, quienes han mantenido comunicación, a pesar de estar en equipos completamente diferentes, pues decidieron dar un paso más y darse su primer beso frente a las cámaras de Caracol Televisión.

El hecho tuvo lugar luego del Desafío a Muerte en el Box Negro, donde se reunieron cuatro hombres y cuatro mujeres para definir qué personas quedaban eliminados del formato. Después de descubrir que Danilo y Acero finalizaron su proceso en La Ciudadela, los dos Súper Humanos se encontraron.

LA ANA MAR DANDOLE PICO A RENZOOOO JAJAJJAJA #DesafioXX pic.twitter.com/mOQl8krWqV — Quién poronga sos? Vio a Pablo Alborán ❤️🤧 (@noteimportaaa_1) April 20, 2024

Todo ocurrió gracias a Campanita, que se encargó de pedirle a Anamar que lo acompañara unos minutos a donde estaban sus compañeros para conversar un rato. Una vez allí, le solicitó que se diera un beso con Renzo, de manera que los dos, sin ningún tipo de vergüenza, estiraron sus labios y los juntaron.

“Entre tú y Renzo hay llama, así que por mí yo quiero que se den un beso”, dijo el concursante, quien no esperó mucho para ver su anhelo materializado. Los miembros de Omega, por su parte, no dudaron en gritar de la emoción y asegurar que se sentían como en el colegio.

La desafiante, entre risas, dijo que lo más divertido de toda la situación es que ninguno de los dos se cepillaron los dientes debido a su estado dentro de la competencia, lo que dio mucho de qué hablar. El encuentro no terminó ahí, dado que la pareja se besó antes de que la mujer les fuera a contarles a sus amigas lo que había sucedido.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos fanáticos de la producción aprovecharon no solo para resaltar el atractivo físico de ambos, sino también para elogiar a Campanita por servir de cupido en esta misión.

