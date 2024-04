Renzo se niega a ir al Box Amarillo y le reclama a Campanita por no representar a Omega

Pese a que han demostrado llevar una excelente relación en el Desafío 2024, Renzo y Campanita protagonizan una discusión durante el capítulo 11 del reality de los colombianos. El suceso tiene lugar después del llamado de Andrea Serna, quien les informa a Alpha, Beta, Gamma y Omega que el arriendo ascenderá a 13 millones de pesos.

La presentadora da a conocer de igual forma que los Súper Humanos deberán reunirse en el Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre. Tan pronto termina la comunicación, los grupos se disponen a elegir a sus representantes; no obstante, Renzo se niega a asistir al terreno de juego.

Según menciona, él es el único desafiante de la casa que no ha descansado. Es allí cuando el bailarín le responde que él tampoco lo ha hecho, despertando así el mal humor de su colega, quien le recuerda la vez que pudo recargar energías al igual que otro concursante.

“¿Cómo que no? El día que te quedaste solo, este también lo hizo en el Box Azul. Yo no he descansado ni un día, ve que tú eres bueno en tierra”, señala.

La situación no trasciende a mayores, pues ambos se apresuran a abrazarse y hacer las paces, lo que da pie para que los demás integrantes del equipo comenten al respecto, señalando que inicialmente todos se peleaban por demostrar sus habilidades en la arena y ahora lo hacen para relajarse mientras llega el siguiente enfrentamiento.

Campanita se dispone a prepararse para darlo todo la zona de La Ciudadela que se caracteriza por poseer un estilo militar. Posteriormente, se congrega junto a Kratos, Alejo, Gamboa y Gaspar para llevar a cabo una pequeña reflexión que les permita quedar victoriosos y traer buenas noticias.

“Jesucristo bendito, nuestra oración es el ritual que siempre hacemos contigo. Protégenos. Muchísimas gracias, confiamos en ti. Amén”, revelan justo antes de salir por la puerta directo luchar por tener alimentos a lo largo la semana y evadir a toda costa los dos chalecos de sentencia.

