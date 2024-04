Desafío 2024: Llaman "dormido" a Renzo por no saber cómo enamorar a Anarmar luego del beso

Al finalizar el capítulo 14 del Desafío 2024, los participantes de Omega y Gamma se divierten con una conversación que intenta sostener Renzo con Anamar, pues desde una casa a otra hace todo lo posible por seguirla conquistando luego de besarse en el Box Negro.



¿Renzo se pone nervioso al conversar con Anamar?

El hecho tiene lugar cuando Glock llama a Renzo para pedirle que le dé las buenas noches a su compañera, asegurando que ella está en tangas esperando a que él tenga un gesto tierno antes de irse a dormir.

Mira también: Campanita pierde la calma y se molesta por culpa de la actitud de Renzo, ¿por qué?

Al sentirse presionado por los presentes, el Súper Humano no encuentra las palabras para expresarle lo mucho que le gusta; por lo que es calificado de manera jocosa por sus compañeros como “dormido”.

Después de procesar la información el miembro de la casa morada le dice a la joven que podrían tener una cita en El Cubo, lo que rápidamente despierta no solo su curiosidad, sino también la de sus amigas, quienes celebran la victoria como si se tratase de un logro propio.

No te pierdas: Renzo se niega a ir al Box Amarillo y le reclama a Campanita por no representar a Omega

El encuentro no dura demasiado tiempo; sin embargo, los amigos de Renzo no desaprovecharon la oportunidad para decirle que debe ser más directo frente a sus sentimientos, e incluso, lo molestan cuando empiezan a especular sobre lo que podría pasar si ellos llegan a tener una cita en donde estén alejados de cualquier tipo de distracción.

Publicidad

“No, Renzo, me decepcionó. Ya vi que él es puro bla, bla, bla. Dizque la cogía, la ahorcaba, la asfixiaba. Él es de los que la lleva a El Cubo y se sienta a hablar ‘hola, cómo estás, qué más, cómo te fue hoy’”, mencionaron Gaspar, Campanita y Lina a modo de chiste.

Mientras tanto, Glock se muestra feliz de que Anamar haya sido correspondida, afirmando que el competidor es uno de los mejores partidos que existen dentro del reality de los colombianos debido a su desempeño e indudable atractivo físico.

Te puede interesar: Renzo, del Desafío 2024, trabajó como mesero y ahora es una de las figuras más sensuales del reality

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.