Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Un nuevo ciclo empieza en el Box Blanco, ¿quién ganará?

No te pierdas esta noche el capítulo número 83 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Blanco. Debes estar muy atento a todos los detalles, para saber qué pasará en este ciclo 16.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Desafío Siglo XXI en vivo
Desafío Siglo XXI en vivo
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 29 de oct, 2025
  • 09:17 p. m.
    Quién ganó la prueba de Sentencia y Hambre

    Omega se llevó la victoria con una gran ventaja, mira cada minuto de la prueba del Desafío Siglo XXI:

  • 09:12 p. m.
    Mencho sufrió en el Desafío

    Durante la prueba de Sentencia y Hambre, Mencho se demoró en un obstáculo, por lo cual su equipo se desesperó al ver que no lo lograba.

  • 08:38 p. m.
    Empezó el Desafío de Sentencia y Hambre

    Gamma y Omega se enfrentan en el Box Blanco, ¿quién ganará? Descubre todo lo que pasa en la pista del 'Desafío'.

  • 08:33 p. m.
    Tina se molesta con Omega

    Antes de la prueba en el Box Blanco, Omega empezó a discutir para saber qué integrantes iban a competir. Katiuska pregunta si Tina o Rosa, y en ese momento la melliza se molesta, porque no se definen y se siente mal por lo que expresan en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:10 p. m.
    Inicia el ciclo 16 en el Desafío

    Ya hay un nuevo Elegido entre los participantes del Desafío Siglo XXI, ¿quién será?

