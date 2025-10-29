🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Un nuevo ciclo empieza en el Box Blanco, ¿quién ganará?

Quién ganó la prueba de Sentencia y Hambre
Omega se llevó la victoria con una gran ventaja, mira cada minuto de la prueba del Desafío Siglo XXI:
Durante la prueba de Sentencia y Hambre, Mencho se demoró en un obstáculo, por lo cual su equipo se desesperó al ver que no lo lograba.
Gamma y Omega se enfrentan en el Box Blanco, ¿quién ganará? Descubre todo lo que pasa en la pista del 'Desafío'.
Antes de la prueba en el Box Blanco, Omega empezó a discutir para saber qué integrantes iban a competir. Katiuska pregunta si Tina o Rosa, y en ese momento la melliza se molesta, porque no se definen y se siente mal por lo que expresan en el Desafío Siglo XXI.
Ya hay un nuevo Elegido entre los participantes del Desafío Siglo XXI, ¿quién será?
