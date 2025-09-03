Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Un cambio que podrá fortalecer o fracturar a uno de los equipos

Si quieres saber qué pasará en el Desafío Siglo XXI, no te puedes perder ningún momento de este episodio en el que Alpha, Omega y Gamma se enfrentarán de nuevo.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 3 de sept, 2025
  • 08:35 p. m.
    Empieza el Desafío Millonario

    Alpha, Omega y Gamma se enfrentan por segunda vez en el Desafío Millonario, quién ganará?

  • 08:33 p. m.
    Andrea Serna confirma el nuevo cambio

    Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, les comunica que, en el Desafío Millonario, el equipo que gane se llevará 30 millones de pesos. Además, que el capitán podrá hacer

  • 08:25 p. m.
    Rosa le entrega la capitanía a Zambrano

    En el Desafío Siglo XXI, los participantes de Gamma están cumpliendo con la tarea de escoger al capitán y que los represente de la mejor manera. Por lo cual, deciden que Zambrano es el hombre indicado y Rosa le pone su brazalete.

  • 08:20 p. m.
    Mensaje de Valentina a Lucho

    Valentina le envía un mensaje a Lucho por la situación con María C en el Cubo de los Eliminados: “Olvídese de mí” y así reaccionó Alpha.