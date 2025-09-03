🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Un cambio que podrá fortalecer o fracturar a uno de los equipos

Empieza el Desafío Millonario
Alpha, Omega y Gamma se enfrentan por segunda vez en el Desafío Millonario, quién ganará?
Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, les comunica que, en el Desafío Millonario, el equipo que gane se llevará 30 millones de pesos. Además, que el capitán podrá hacer
En el Desafío Siglo XXI, los participantes de Gamma están cumpliendo con la tarea de escoger al capitán y que los represente de la mejor manera. Por lo cual, deciden que Zambrano es el hombre indicado y Rosa le pone su brazalete.
Valentina le envía un mensaje a Lucho por la situación con María C en el Cubo de los Eliminados: “Olvídese de mí” y así reaccionó Alpha.