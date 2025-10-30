🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿Se repetirá la historia en Omega y perderá a un integrante?

En vivo
La Influencer
No te pierdas esta noche el capítulo número 84 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Azul. Debes estar muy atento a cada detalle de este episodio.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 30 de oct, 2025
  • 09:08 p. m.
    Quién ganó la prueba del Desafío

    Gamma ganó en medio de una prueba muy reñida con Omega. Yudisa logró cuadrar bien el dominó y por eso fueron victoriosos.

  • 09:02 p. m.
    Qué le pasó a Mencho en la prueba

    En medio de la prueba de Sentencia y Servicios, que se estaba llevando a cabo en el Box Azul, a Mencho se le olvidaron dos fichas y por eso tuvo que volver a la parte superior, por lo cual su equipo se desesperó en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:34 p. m.
    Empezó la prueba de Sentencia y Servicios

    Omega y Gamma darán todo en el Box Azul para no recibir el chaleco, ¿quién ganará?

  • 08:34 p. m.
    Qué le dijo el equipo médico a Zambrano

    Zambrano habla con todo Omega y les confiesa que lloró del dolor, y que le harán exámenes para revisarlo a fondo.

  • 08:15 p. m.
    Leo habla de sus problemas de crecimiento

    En medio de una conversación con Omega, en el Desafío Siglo XXI, Leo indica que entre el 2008 y el 2010 empezó practicar atletismo, pero le dieron unos dolores muy fuertes en las rodillas, por lo cual tuvo que parar por un tiempo.

  • 08:12 p. m.
    Equipo médico se lleva a Zambrano

    En el 'Desafío Siglo XXI' Zambrano llamo a los médicos para que analicen qué es lo que tiene y la razón de su malestar.

  • 08:08 p. m.
    Katiuska está preocupada por Zambrano

    Katiuska habla con Rosa sobre el estado de Zambrano y dice que lo ha visto muy mal

