Desafío Siglo XXI
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Los participantes se medirán de nuevo en el Box Blanco

No te puedes perder esta noche el Desafío a las 9:30 p.m., en la que Alpha, Omega y Gamma, se encontrarán en la pista para darlo todo, ¿Quién ganará? Descúbrelo.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 4 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 10:02 p. m.
    Gero se cae en la prueba de Sentencia y Hambre

    Cuando todos los participantes están en la pista, Gero se resbala y cae, por lo cual, Deisy se impacta.

  • 09:56 p. m.
    Empieza el Desafío Sentencia y Hambre

    Alpha, Omega y Gamma se enfrentan en el Box Blanco por su comida, ¿quién ganará?

  • 09:52 p. m.
    Deisy expone a Eleazar y Valentina reacciona

    En medio de la llamada, Andrea Serna le pregunta a Eleazar si él se sintió en riesgo de cambiar de equipo. Él afirmó que no, pero que tenían en la mira a Valentina para ir a Gamma.

  • 09:41 p. m.
    Andrea Serna llama a los participantes

    Andrea Serna les dice que alisten sus kist para escuchar la tarea que le pondrán a El Elegido

  • 09:35 p. m.
    Potro revela estrategia de Omega

    Potro, quien recientemente ingresó a Gamma, confiesa que Omega tiene la idea de aburrir a Alpha con los chalecos. Es decir, hasta que no cambien de parecer, seguirán enviándolos allá.

  • 09:32 p. m.
    Potro habla de Juan, capitán de Omega

    En casa Gamma, Potro dice que la única razón por la que lo sacó Juan, fue porque es el único que se le para y le dice la verdad.