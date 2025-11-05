🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI ¿Gio regresará a Gamma o lo reemplazarán?

Sube la temperatura entre Katiuska y Zambrano
La capitana de Omega y Zambrano por poco se besan en la casa. Luego, ella confiesa que le gustaría estar con él, pero tiene una relación complicada y debe resolver varios asuntos.
Andrea Serna llama a Gama y Omega para comunicarles cuál fue el parte médico sobre Gio y revelarles si podrá continuar en competencia, o si alguien lo reemplazará.
El equipo naranja afronta este castigo con la mejor actitud; sin embargo, piensan en el estado de Gio.
