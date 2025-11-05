En vivo
Desafío Siglo XXI
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI ¿Gio regresará a Gamma o lo reemplazarán?

En este capítulo del Desafío Siglo XXI conoceremos a los ocho mejores competidores de la temporada, no sin antes tener noticias sobre Gio, quien sufrió un fuerte golpe en el Box Rojo. No te pierdas el minuto a minuto.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
En vivo del Desafío Siglo XXI HOY 5 de noviembre
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 5 de nov, 2025
  • 08:23 p. m.
    Sube la temperatura entre Katiuska y Zambrano

    La capitana de Omega y Zambrano por poco se besan en la casa. Luego, ella confiesa que le gustaría estar con él, pero tiene una relación complicada y debe resolver varios asuntos.

  • 08:17 p. m.
    ¿Gio regresa al Desafío?

    Andrea Serna llama a Gama y Omega para comunicarles cuál fue el parte médico sobre Gio y revelarles si podrá continuar en competencia, o si alguien lo reemplazará.

  • 08:06 p. m.
    Gamma asume el castigo de bailar toda la noche

    El equipo naranja afronta este castigo con la mejor actitud; sin embargo, piensan en el estado de Gio.

