Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Es momento de asignar el último chaleco para un hombre

Alpha, Gamma y Omega se encuentran en el Box Azul para vivir el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Hay un chaleco en juego y la posibilidad de debilitar a un rival con alguno de los dos castigos disponibles.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado agosto 25, 2025 09:11 p. m.
  • 09:11 p. m.
    Omega se saca una espinita con Alpha

    Miryan llega a la casa Alpha como vocera de Omega y le repite a Eleazar el mismo discurso que él les dio cuando les impuso el castigo: que todo era para “fortalecerse”.

  • 09:07 p. m.
    Lucho le manda un mensaje a Zambrano

    Lucho quiere provocar al medallista olímpico: le manda a decir que se coloque el chaleco de sentencia.

  • 08:16 p. m.
    Inicia el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

    Los tres equipos llegan al Box Azul para enfrentarse en la última prueba de este ciclo.

  • 08:15 p. m.
    Rata explica por qué se puso el chaleco de sentencia

    Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, resalta que por primera vez, Omega le envió un chaleco a Gamma y luego le pregunta a Rata por qué decidió autoenchalecarse. Luego, Deisy, del equipo Alpha lo invita a “aprender de sus errores”.

  • 08:15 p. m.
    Potro se queja de Katiuska con María C

    Potro, de Omega, se queja de las actitudes de la excapitana al ver que está protegiendo a Juan. María C le dice que Katiuska no tolera que le lleven la contraria y que hasta ahora él abre los ojos.  

  • 08:04 p. m.
    Tina habla de sus exparejas

    La integrante de Alpha les cuenta a sus amigos sobre su vida sentimental y revela que ha tenido 3 novios.