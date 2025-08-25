Miryan llega a la casa Alpha como vocera de Omega y le repite a Eleazar el mismo discurso que él les dio cuando les impuso el castigo: que todo era para “fortalecerse”.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Es momento de asignar el último chaleco para un hombre
Alpha, Gamma y Omega se encuentran en el Box Azul para vivir el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Hay un chaleco en juego y la posibilidad de debilitar a un rival con alguno de los dos castigos disponibles.
09:11 p. m.Omega se saca una espinita con Alpha
09:07 p. m.Lucho le manda un mensaje a Zambrano
Lucho quiere provocar al medallista olímpico: le manda a decir que se coloque el chaleco de sentencia.
08:16 p. m.Inicia el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo
Los tres equipos llegan al Box Azul para enfrentarse en la última prueba de este ciclo.
08:15 p. m.Rata explica por qué se puso el chaleco de sentencia
Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, resalta que por primera vez, Omega le envió un chaleco a Gamma y luego le pregunta a Rata por qué decidió autoenchalecarse. Luego, Deisy, del equipo Alpha lo invita a “aprender de sus errores”.
08:15 p. m.Potro se queja de Katiuska con María C
Potro, de Omega, se queja de las actitudes de la excapitana al ver que está protegiendo a Juan. María C le dice que Katiuska no tolera que le lleven la contraria y que hasta ahora él abre los ojos.
08:04 p. m.Tina habla de sus exparejas
La integrante de Alpha les cuenta a sus amigos sobre su vida sentimental y revela que ha tenido 3 novios.