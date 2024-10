Dickson, del Desafío 2024, reportó si se vio afectada por el huracán Milton en su paso por Florida

Dickson, exparticipante del Desafío 2024 , preocupó a sus admiradores en redes sociales al anunciar que emprendería un viaje por Estados Unidos, más específicamente por Miami. Es necesario mencionar que desde que inició el recorrido del huracán Milton, las autoridades han expresado su intranquilidad, por lo que le han solicitado a la población tomar las medidas necesarias, agregando que es un caso de "vida o muerte".

La Súper Humana, de hecho, se reportó en el Miami International Airport, así que tuvo la oportunidad de relevar que el día, aunque parecía un poco nublado, no mostraba tener el mayor riesgo. La actualización sobre el estado de su vuelo la dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 160 mil seguidores que constantemente interactúan con su contenido.

"Por acá está todo okey hasta el momento, el aeropuerto está operando normal, no lo han cerrado, esperemos que no. Tengo conexión, el cielo sí está bastante nublado, está como si fuese a llover", explicó en la mañana del pasado 9 de octubre.

Luego de estar ausente por varias horas, la modelo volvió a salir en la citada red social para dar un parte de tranquilidad, explicando de esta forma que su vuelo salió muy bien y que ya se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones.

"Mi gente linda, gracias por preguntar, estoy bien, no estoy en Florida. O sino, no estaría por acá en las historias. Nada, estoy, de hecho, bien lejitos de donde fue el huracán. Además, llegó el huracán Dickson... No, mentiras", dijo.

Finalmente, publicó un boomerang en el que aparece tomando café bajo un día completamente soleado. Cabe aclarar que desde que salió de la producción de Caracol Televisión, Dickson ha permanecido muy activa en las plataformas digitales, por lo que no duda en mostrar cómo es su día a día. Incluso llegó a reunirse con Karen grabar videos juntas, demostrando que no quedó ningún tipo de rivalidad por la intensa discusión que tuvieron tras un enfrentamiento en el Box Rojo.

"Busca a tu partner de crimen fitness y ven a romperla con nosotras. 🔥🏋🏻‍♀️ Nos quejamos juntas, pero lo damos todo, ¿okey?😌 👩🏽‍🦱👩🏽", escribieron.