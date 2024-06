Desafío 2024: Glock le tiró tremenda pulla a Yoifer mientras sus compañeros hacían la prueba

Glock se robó las miradas del capítulo 52 del Desafío 2024 durante la prueba de Sentencia y Hambre, pues, a pesar de que no fue incluida para enfrentarse al Box Blanco, sí tuvo la oportunidad de observar el desempeño de cada uno de sus compañeros en el terreno de juego.

Desde la comodidad del sofá de la casa Beta, la joven alentó a sus colegas y les dio instrucciones como si ellos pudieran escucharla estando a varios metros de distancia; sin embargo, lo que más llamó la atención de este momento fue cuando le lanzó una pulla a Yoifer.

Mira también: Valentina, eliminada del Desafío 2024, reacciona a comentarios del público en redes sociales

¿Qué le dijo Glock a Yoifer en el Desafío 2024?

Todo ocurrió cuando Francisco se encontraba haciendo su parte de la competencia, ya que destacó gracias a su agilidad y la rapidez para sostenerse de cada una de los obstáculos que dispuso la producción en la arena.

Publicidad

Yoifer no dejó pasar desapercibido este hecho y se mostró orgulloso del talento que tiene su amigo; por lo que la desafiante aprovechó para mencionar que esta fue la razón principal por la que eligieron al exintegrante de Alpha para esta tarea y no a él.

No te pierdas: Mira a la hermana de Luisa, participante del Desafío 2024: Descubren si se parecen o no

“¿Por qué crees que fue él y no tú? Lo siento, pero… Claro, obvio (…) Pero tú para allá no sirves porque te caíste la vez pasada, mi hermano, a ti te sucedió eso la vez pasada”, mencionó en medio de la transmisión del episodio.

Publicidad

El comentario fue recibido afortunadamente con mucho humor por el competidor, quien señaló que la había “sacado de su corazón” por ser tan dura para decir lo que en realidad pensaba.

Te puede interesar: Campanita conoció a Andrea Valdiri: El exparticipante del Desafío bailó junto a la barranquillera

Mientras tanto, Hércules se mostró muy tranquilo ante la conversación y simplemente centró su mirada en cada uno de los detalles que llevó a su grupo a obtener el primer lugar de la prueba.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.