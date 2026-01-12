Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
En vivo Desafío Siglo XXI
Funeral de Yeison Jiménez
Personajes La Reina del Flow 3
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuánta plata ganó Gamma en la Máquina de Dinero del ‘Desafío’: Miryan reveló el dato - CaracolTV

Andrea Serna le preguntó a Miryan cuánto había acumulado Gamma, y ella respondió, pero después agregó al parecer falta un pequeño monto por añadirle a esa millonaria cifra en el Desafío.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuánta plata ganó Gamma en la Máquina de Dinero del ‘Desafío’: Miryan reveló el dato

Andrea Serna le preguntó a Miryan cuánto había acumulado Gamma, y ella respondió, pero después agregó al parecer falta un pequeño monto por añadirle a esa millonaria cifra en el Desafío.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Cuánta plata ganó Gamma en la Máquina de Dinero del ‘Desafío’: Myrian reveló el dato