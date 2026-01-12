Cuánta plata ganó Gamma en la Máquina de Dinero del ‘Desafío’: Miryan reveló el dato

Gamma arrancó el nuevo ciclo con una cifra contundente: más de 139 millones de pesos colombianos fueron acumulados tras el paso de cada uno de sus integrantes por la Máquina de Dinero. El dato se conoció durante una intervención de Andrea Serna, quien aprovechó el momento para dar paso a una conversación clave sobre los recientes movimientos que sacudieron a los equipos.

En el minuto 18 del capítulo, la presentadora del Desafío reunió a los participantes para conocer cómo asumieron las modificaciones en Neos y Gamma. Allí confirmó oficialmente el inicio del ciclo 21, una etapa que marca un punto de quiebre en la competencia y en la que todos coinciden en que es momento de arriesgarlo todo dentro de la arena si quieren avanzar lo más lejos posible.



El primero en tomar la palabra fue Kevyn, quien habló sobre su salida de Neos y su llegada a Gamma, además de la decisión que tomaron Zambrano y Miryan. Según explicó, percibe el movimiento como una jugada estratégica. Aseguró que, en este punto del juego, ya no basta con dejarse llevar por las emociones, sino que es necesario pensar con frialdad para consolidar un equipo fuerte, y considera que lo eligieron porque puede aportar solidez al grupo.

Luego intervino Tina, ahora compañera de Kevyn, quien dejó claro que su entrega no depende de con quién compita. Manifestó que siempre da el máximo y que valora la experiencia de su nueva dupla, pues está dispuesta a escuchar y aprender todo lo que le ayude a rendir mejor en las pruebas.

Más adelante, Sofía, la única integrante original de Neos, confesó que el cambio le afectó en un inicio, ya que había logrado una buena conexión con Kevyn. Sin embargo, tras analizar la situación, expresó confianza en su nueva dupla, destacando las capacidades atléticas de Julio y asegurando que juntos tienen grandes posibilidades de destacarse. Él, por su parte, afirmó estar preparado para cualquier reto que se presente.





Finalmente, Andrea Serna le consultó a Leo sobre la nueva capitanía de Neos tras la salida de Kevyn y el paso de Julio al equipo verde. La respuesta fue clara: por decisión grupal, Potro y Deisy asumieron el liderazgo y serán quienes guíen al equipo en esta nueva etapa del Desafío.

