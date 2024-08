Sensei confiesa cómo le cambió la vida el haber ganado el Desafío The Box 2023

Luego de que en la casa Tino le preguntan sobre cómo ha sido ostentar el título de campeón en el Desafío, dado que es el vigente, Sensei les menciona a sus compañeros que más allá del dinero, el mejor premio fue recibir todo el cariño de la gente, quienes lo han querido más que todo por su lado humano, que por el de competidor.

Ante esto, la dupla de Darlyn menciona cómo ha sido encontrarse con fanáticos y niños, quienes le piden fotos cuando lo ven en la calle, y los cómicos comentarios que les ha hecho cuando habla con ellos.

¿Qué dijo Sensei sobre la ayuda entre Gaspar y Darlyn?

Cabe recordar que en esta competencia en el Box Amarillo, la representante de Omega y la de Beta decidieron colaborarse para poder elevar el baúl de madera en un tramo de la intensa pista; y sobre esto, Sensei dijo:

"Estuvo bien hecho lo de las otras dos compañeras, pero imagínense...Karen pasó sola esa caja y llegó. Mis respetos", comentó y luego mostró ante la cámara su tatuaje del escudo de su equipo en uno de sus brazos.

Sensei habló de Karoline tras el Desafío de Capitanes

El ganador del Desafío The Box 2023, se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge casi 300 mil seguidores, para opinar sobre la contienda y halagar la idea que tuvo la producción de poner a prueba en esta etapa del juego las habilidades de un hombre y una mujer que no ostentara hasta el momento el título de líderes.

“Estuvo muy chévere. La verdad me hubiese encantado haber hecho la capitanía con Cifuentes, ¿ustedes nos imaginan en una prueba de estas? No, eso hubiese sido muy bacano. La verdad, la de hoy me gustó mucho (…) Esfuerzo, había muy buena fuerza, resistencia al cien”, comentó.

Posteriormente, le respondió a un seguidor que había quedado gratamente sorprendido con el desempeño de Karoline y afirmó que, si sus contrincantes no le prestan suficiente atención, cree que puede avanzar a la final del reality de los colombianos.

“Mis respetos, la dio toda, fue la que llevó a Arandú arrastrado, lo guiaba. Vean que llegó y se devolvió por él para ayudarle con las pelotas de cemento (…) Donde la dejen seguir, esa pelada se mete en la final porque es muy buena”, finalizó.