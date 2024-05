Omega reacciona a la decisión de Alejo sobre el trueque: ¿Rencor o incomodidad?

Renzo les cuenta a sus compañeros de equipo que le aconsejó a Alejo aceptar el trueque que Mafe Aristizábal le ofreciera, pues se lo merece y tiene muchos sueños pendientes por cumplir por fuera del programa, en especial con su pareja.

Te puede interesar: ¡La prueba más divertida del Desafío 2024! Mira los mejores memes a los gritos de las desafiantes

Cuando Alejo regresa a la casa, les cuenta que la anfitriona del programa le ofreció varios millones de pesos para amoblar su casa y que él no dudó en aceptarlo; pues últimamente como escuadra han ganado bastante dinero. Gaspar, Kratos y Lina lo felicitan y le dicen que era una oportunidad única.

No te pierdas: ¿Por qué reemplazaron a Marlon después de su expulsión, pero a Beba no?

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.