Kevyn dice que le molestó que las mujeres de Beta hayan sentenciado a Natalia: Darlyn llora

Tras la incomodidad de Kevyn al ver que Natalia recibió el Chaleco de Sentencia, Hércules invita a sus compañeras a no dejarse llevar por sentimientos negativos: "¿Ustedes creen que a ellos les va a temblar la mano para enchalecarme? No".

Por otra parte, el guarda de seguridad dice: "No comparto la decisión, pero finalmente las mujeres eligen. Me disgustó un poco...obviamente no quería quedarme con eso. Se me va a pasar”, como una forma de desahogarse. Posteriormente, Darlyn comenta que se siente culpable porque ella puso el nombre de su rival en la prenda.

Mira también: Dickson confesó por qué sentenció a Natalia en el Desafío: ¿Rencor o debilidad?

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

Publicidad

¿Los colombianos del común participarán?

Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.

Publicidad

¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años?

María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Te puede interesar: Yoifer menciona el hombre que quiere en la final del Desafío, pero duda con las mujeres

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.