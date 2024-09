El equipo Tino acorrala a Kevyn y asegura que Guajira daña su energía, ¿defiende a su dupla?

Kevyn es el elegido para ir a entregar el chaleco al equipo Tino, por lo cual aprovecha para hablar con sus rivales sobre lo sucedido en el Box Rojo, sin embargo, las cosas dan un giro cuando las mujeres de esta escuadra le dan un mensaje al participante, pues consideran que ha cambiado mucho.

Luisa es la apoderada y quien se apropia de la palabra para expresarle a Kevyn que piensan que Guajira ha dañado su buena energía y lo ha vuelto en una persona diferente hacia ellas, no obstante, él hace la claridad de que esa decisión de alejarse de ellas fue algo personal y no impulsada por su dupla, recalcándoles que él las quiere, pero que no relacionen a la abogada con eso.

Darlyn comentó cómo inició su relación con Kratos tras el Desafío

Be le preguntó a Darlyn si tiene pareja fuera del Desafío y ella, por primera vez, habló acerca de la relación que inició con Kratos, de hecho, confesó que fue Valentina, exdesafiante y su compañera en Beta, la que le dijo que deberían conocerse, pues los dos tenían algunas cosas similares.

Aunque inicialmente ella dijo que no, en un chat grupal durante el break se dio cuenta de que podía ser un hombre gracioso y empezaron a hablar, de hecho, él fue quien inició con los buenos días, las buenas noches y deseándole un buen día.

Poco a poco ella se dejó llevar y aunque no pudo responder al cuestionamiento de si son novios o no, sí se mostró muy involucrada con el deportista e incluso lo defendió cuando Sensei lo llamó “Kratos el del sofá”, debido a que algunos dicen que competía en pocas pistas.

Guajira hizo una estrategia para salvarse en el Desafío

Antes de la segunda prueba de este ciclo, en el cual la primera pista la ganaron en el equipo Pibe, Guajira inició un nuevo plan para evitar estar en peligro, por lo que en principio le dejó en claro a Kevyn que ella es su compañera y que deben velar por su bienestar, aunque otros participantes también sean de su agrado.

Tras esto, la abogada conversó con Jerry acerca de cómo manejarán la situación en caso de que les toque volver a autoenchalecarse, por lo cual él le dejó en claro que en ese caso iría él con Karoline.