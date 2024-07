Alejo califica como injusta la posibilidad de que le pongan un chaleco de sentencia a Karen

Luego de enterarse que Mapi es la primera sentenciada del ciclo número 14, Alejo se reúne con Karen en el baño para debatir sobre la posibilidad de que Kevyn intervenga en la decisión de su equipo para favorecer el proceso de Natalia dentro de La Ciudadela del Desafío 2024.

Es justo en este momento cuando Alejo señala que le parecería injusto que el próximo chaleco femenino le sea entregado a Karen, quien ha demostrado en varias oportunidades que es una de las fichas más fuertes de esta competencia.

“Yo sé que es como tú dijiste, que es amor y que hay que proteger, pero estamos en un juego y en algún momento no se van a poder cuidar por más que uno diga ‘no, a ella no’ (…) Pues igual, si repiten, queda ponerme brava y no me lo van a quitar, eso no va a pasar por nada en la vida”, explica.

Alejo regañó a los miembros de Omega

El Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Azul dejó como primer lugar a los integrantes de Beta, situación que no les gustó para nada a los miembros de Omega, quienes quedaron bastante molestos al perder por segunda vez al enfrentarse con sus contrincantes.

Y es que recordemos que el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo se convirtió en el escenario de la primera victoria de la nueva escuadra azul, mientras que ahora la prueba de servicios también dejó el mismo resultado.

Mientras que Darlyn, Dickson, Karoline, Glock, Hércules, Arandú, Yoifer y Kevyn celebraban, Alejo enfureció y estalló contra sus compañeros, cuestionando cómo era posible que la última plataforma haya sido superada con mayor facilidad por el otro grupo que por ellos.

“¿Cómo es posible que le haya costado menos a Hércules y Darlyn, qué pasa pues?”, ante este comentario Santi le respondió que todo tenía que ver con las proporciones y esto pareció que molestó más al capitán de la escuadra rosada.

“Eso se ve feo, ¿cuáles proporciones? se ve feo”, dijo el paisa y agregó que lo único que tenían que hacer era sostenerse, usar la fuerza de los brazos: “eso es calistenia, una cosa básica del deporte”, explicó muy afectado por el resultado.

