En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Camilo le pide a Katiuska que proteja a Potro para que no se vaya sin plata

Camilo le pide a Katiuska que proteja a Potro para que no se vaya sin plata

Al terminarse la prueba, Katiuska tiene una conversación con Camilo y él le pide que cuide a Potro, pero ella le recuerda que siempre tendrá en la mente salvar a Juan sobre todas las cosas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad