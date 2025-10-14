Camilo le pide a Katiuska que proteja a Potro para que no se vaya sin plata

En este capítulo 72 del Desafío Siglo XXI, los sentenciados se midieron en el Box Negro. Tras darla toda en la pista, Grecia y Camilo tuvieron que decirle adiós a su equipo. Cada uno se despidió de ellos por la huella que dejan.

Cuando la prueba terminó, Camilo se le acercó a Katiuska para pedirle que cuidara a Potro, porque él no tiene plata, en dado caso que salga de la competencia se iría con las manos vacías. Frente a esto, la capitana de Omega no dudó en responderle.

"Lo que pasa es que ustedes ahorita son tres, y el primer chaleco que llegue será para Potro, porque tú sabes que a Juan lo voy a cuidar, independientemente de lo que pase", indicó. A lo que él le dice. "Cuida a Potro, porque imagínate, yo ya tengo $46 millones y yo sí sabía, y lo había pensado en el castigo, para que él no se vaya sin plata, porque no es la idea", finalizó.

Cómo era la prueba en el Box Negro del Desafío

La prueba comenzó en el segundo nivel del Box, donde los participantes debían encontrar una caja y desenredar una cuerda para sacar unos costales que estaban dentro. Después, descendieron usando una cuerda y recorrieron un trayecto con curvas en zig-zag.

Luego, subieron por una estructura equipada con pedales a los lados hasta alcanzar la parte más alta. Allí, liberaron una caja que contenía una plataforma, lo que les permitió obtener un destornillador. Con esta herramienta, debían abrir un candado y bajar un enorme triángulo.

Tras llevarlo hasta la meta, tenían que colocar una rueda de peso en su vértice. Aquellos que completaron todo el recorrido con éxito siguen avanzando en su camino hacia la final del Desafío.

