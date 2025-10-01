Avance Desafío Siglo XXI: se entregará el chaleco que marcará el paso a la etapa de dos equipos

En el capítulo 63 del Desafío Siglo XXI, Alpha, Omega y Gamma tendrán que evitar tocar el piso del Box Blanco, pero el Castigo también estará en juego.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.