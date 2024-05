Antes del Desafío 2024, Hércules participó en varios concursos en los que su cuerpo fue protagonista

Más allá de su rendimiento, sin duda alguna la tonificada y grande figura de Hércules ha sido algo de lo que más ha llamado la atención con respecto a este participante del Desafío 2024, sin embargo, no muchos sabían que él ha trabajado durante años para que su cuerpo sea digno de admirar en diversos concursos especializados en esto.

¿En qué tipo de concursos participó Hércules?

Henrry Alejandro Baquero, conocido como Hércules en el Desafío 2024, es un oriundo de Simijaca de 27 años, quien a través de sus redes sociales ha compartido el proceso que ha tenido con su cuerpo y su paso por eventos de fisicoculturismo, en los cuales, como se puede observar en su cuenta de Instagram ha estado envuelto desde aproximadamente el 2021.

Y es que este desafiante ha estado en concursos como: 'Señor y Chica Fitness Colombia', en el cual en abril de 2021 consiguió una medalla de plata, 'Copa Athenas Physique', entre otros, gracias a los cuales ha recorrido varias ciudades de Colombia, teniendo un reconocimiento dentro de este gremio.

Además, algo de lo que más llama la atención de Hércules es su convicción, puesto que tiene este proyecto como un gran propósito en su vida, dado que en su habitación se pueden ver varias fotografías de otros famosos fisicoculturistas que son su inspiración y a quienes quiere igualar y hasta superar.

¿Por qué Hércules lloró en el Desafío 2024?

Después de ver cómo sus compañeras del desaparecido Gamma lograron salir adelante en el Box Amarillo, a pesar de que los hombres se dejaron coger mucha ventaja, este participante decidió acercarse a las chicas y expresarles lo que sentía en ese momento, dado que considera que ocurrió algo que él no quería: la división radical del equipo.

Con una notoria tristeza, Hércules abrió su corazón ante las competidoras, con quienes se sinceró e intentó empezar a mejorar la situación de la convivencia: "ustedes la dieron toda. Me siento un poco triste por lo que pasó, no creí que el equipo se fuera a separar así. Estoy frustrado porque no era lo que quería, no busco afectar al equipo".

Tras esto, el participante que ahora es de Beta lloró y les dio los motivos de esto a sus compañeras: "no estoy triste por el hecho del chaleco (el cual tuvo que portar en dicho momento en Gamma), realmente hay ocasiones en las que me frustro y me pregunto por qué no puedo dar más. Me siento mal conmigo mismo".

