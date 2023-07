Ocho Súper Humanos se enfrentan en el Box Azul para competir por dos maravillosos premios

El capítulo 82 del Desafío The Box 2023 inicia con la bienvenida de Andrea Serna y Gabriela Tafur a la gran final del reality de los colombianos. En el Box Negro se encuentran los súper Humanos de las cuatro casas que esperan ansiosamente la entrada de Guajira, Aleja, Sensei y Yan para que revelen cómo se sienten por haber llegado a este punto de la competencia y por estar a poco tiempo de enfrentarse a una de las pistas más complejas de todas sus vidas.

Antes de dar paso a las finales de hombres y mujeres, la presentadora muestra una prueba en el Box Azul en la que se entregan tres grandes premios. De acuerdo a la votación del público, Yan quedó seleccionado como el Participante Favorito de los Televidentes, llevándose consigo una maravillosa moto; sin embargo, como ya tiene dos vehículos en su poder, tiene que escoger a un hombre para que lo representara en el Box Azul y compita por otro obsequio.

"Todos han demostrado que han logrado superar cualquier Desafío y es por eso que el grupo va a dar dos motocicletas, una para un hombre y una para una mujer (...) Van a poder recorrer caminos, disfrutar de la aventura", expresa Tafur en medio de la transmisión del capítulo mientras los participantes seleccionados se preparan.

Cuatro hombres y cuatro mujeres ponen a prueba sus habilidades físicas en esta zona de La Ciudad de las Cajas para saber quiénes se llevan dos grandiosas motocicletas (un hombre y una mujer). Luego de hacer uso de destrezas como la fuerza y la resistencia, Mateus y la Flaca se coronan como los ganadores, de manera que no dudan en acercarse a su regalo y presumirlo frente a las cámaras de Caracol Televisión.

Posteriormente, la presentadora vuelve a recibir la atención de los televidentes en el Box Negro para dar paso a la gran final de mujeres que está a cargo de Guajira, represéntate de Gamma, y de Aleja, quien porta el uniforme de Omega con mucho orgullo.



