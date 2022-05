"He estado muy desanimada": Karla se pronunció sin filtros y expresó su inconformidad con Alpha

Karla es una competidora aguerrida, persistente, enamorada de los retos físicos, pero sobre todo de los mentales que la hagan crecer de manera personal. No obstante, luego de compartir un ciclo corto con Alpha, le llegó el momento de abandonar el Desafío The Box por segunda vez.

La exparticipante se enfrentó a una difícil prueba con Grecia, Alexa y Karol , sin embargo, aunque aseguró en exclusiva para caracoltv.com que cuando inició el juego pensó en dar su máximo potencial y no rendirse, luego prefirió no quedarse, ya que se venía sintiendo incómoda estando en Alpha.

Publicidad

“He estado muy desanimada, la verdad, como con ese sinsabor de si me quedo, pero me quedo en un equipo que no me siento tan cómoda […] Me di cuenta de que era Alexa o era yo, y para ellos Alexa es una ficha clave, creo que hubiera sido incluso más incómodo de lo que ya fue que me quedara yo y no Alexa”, expresó.

Adicionalmente, Karla confesó que la primera vez que abandonó el Desafío se fue con la sensación de querer regresar, no obstante, en esta ocasión aprendió lo que necesitaba aprender de Alpha y abandonó la Ciudad de las Cajas mucho más tranquila.

“Fue un ciclo muy cortico, pero me di cuenta cuál era el propósito por el cual tenía que volver. Ya morí, ya reviví, ya volví a morir, no me revivan en Gamma, por favor”, puntualizó la deportista entre risas.

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

Publicidad

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.