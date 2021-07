¿Hubo o no romance? Pipe confiesa toda la verdad de la noche que durmió abrazado con Paola

Aunque los participantes del Desafío The Box no lo crean, las cámaras del reality no dejan escapar ni un solo detalle de lo que pasa en las casas, incluso durante toda la noche, pues así fue como quedó en evidencia el momento en el que Pipe cambió de cama con Karen para lograr estar cerca de Paola, abrazarla bajo las sábanas y pasar la noche con ella.

Por supuesto, los televidentes e internautas tampco pasaron por alto este curioso detalle y empezaron a especular fuertemente sobre un posible romance entre los atletas, no obstante, todo quedó en intriga.

Por eso, tras su salida del Desafío, Pipe dio unas declaraciones en exclusiva a caracoltv.com, reveló sus planes a futuro luego del reality y aclaró lo sucedido en esa noche, contando que, aunque sí tuvo mucha afinidad con Paola, no hubo ningún romance dentro de la competencia.

Entonces, ¿qué pasó en ese cambio de cama? Mira la entrevista completa del exparticipante y descubre toda la verdad contada por él mismo.

Desde niño Pipe jugó fútbol en un equipo de su región, luego viajó a Bogotá e hizo parte del equipo de fútbol Millonarios. Estudió 4 semestres de cultura física y actualmente practica crossfit. También es entrenador físico y coach.

Tiene 28 años, nació en Bucaramanga. Dentro de sus mayores logros está haber sido Campeón Revolution Games en el 2017, y Embajador Bucaro Fitness en el mismo año.

