“Nunca he querido opacar”: Mackarthur, del Desafío The Box, reacciona a los comentarios sobre él

La participación de Mackarthur en el Desafío The Box 2023 terminó por culpa de una lesión que le impidió seguir en la competencia ya que su salud se veía afectada. Sin embargo, este suceso no fue lo único que dio de que hablar del exparticipante de 30 años. El paso del cucuteño por la Ciudad de las Cajas generó múltiples comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos de la producción.

Caracoltv.com retó en exclusiva a Mackarthur a responder y reaccionar a algunos de esos mensajes que le han hecho los internautas. ¿Cómo tomó los mensajes negativos?

“Mackarthur es lo más cizañero del Desafío The Box” dice uno de los mensajes seleccionados, al oírlo el exparticipante simplemente contestó con ironía “Sí y doble e hipócrita”. Ante la pregunta de por qué cree que la gente dice eso de él señaló que “posiblemente fue por el tema de la época de Beta, cuando teníamos que elegir entre qué hacer y qué no hacer y pues el equipo estaba en una total desconexión, entonces siempre había que tomar decisiones”.

Otro de los mensajes publicados en redes sociales fue: “Mackarthur solo sabe criticar, quejarse y llorar”, a lo que el cucuteño respondió: “Y aparte de eso me iba muy bien en las pruebas, entonces una cosa pesa con la otra y pues breve”. Las principales críticas de los internautas hacen referencia la actitud del exparticipante: “Se fue Mackarthur y en el Desafío fue más lo que habló que lo que compitió”, pero él aclaró la situación: “No, yo competía cada que podía, también había que dejar competir a todo el equipo, pero sí, hubiera querido competir más realmente”.

A pesar de las críticas, Mackarthur tomó con buena actitud los mensajes sobre él y también se defendió de los comentarios que señalan que él tal vez quería opacar a sus compañeros para poder destacar: “No, antes yo quería que todos hablar más y aportaran más para poder afianzar el equipo, pero no sé por qué, si era por incompatibilidad de personalidades que a veces unos no hablan y otros sí. A mí sí me gusta hablar, arriesgarme a tomar decisiones y asumir las consecuencias, nunca he querido sobresalir y opacar a nadie, simplemente pasaba lo que tenía que pasar y pues nada, triste asumirlo y reconocer cuando había errores”.

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.