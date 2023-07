La Flaca y Escudero revelan cuál es el mejor recuerdo que se llevan del Desafío y sus planes

Participar en el Desafío The Box 2023 representa un verdadero sueño para muchas personas, y para otros es una oportunidad de probar sus habilidades. La Flaca y Escudero , quienes resultaron eliminados en el capítulo 72 del reality, se confesaron en una entrevista con Caracoltv.com sobre su paso por la competencia y lo que esta representó en sus vidas.

Como un análisis de lo que cambió tras la primera eliminación de Escudero expresó: "Obviamente, la primera vez que salí no me sentí conforme ni cómodo porque fue muy pronto y al regresar vine más convencido y con más confianza de probar mis límites y capacidades. Hoy me voy más que satisfecho y orgulloso".

Por otra parte, Johanna Gómez Sepúlveda, conocida como La Flaca, confesó que fue una gran sorpresa escuchar a Andrea Serna decir que la prueba en el Box Negro había terminado, pues esperaba llegar a la gran final y ver su nombre en la copa; no obstante, destacó el excelente desempeño de su compañera Aleja .

El cantante, que actualmente es la segunda voz en Maluma , expresó que se siente muy agradecido por haber estado en el Desafío y que sin importar las dificultades que vivió en Omega y Beta, considera que: “El desafío es una universidad para uno salir y estar parado y firme contra todo".

La Flaca, quien era considerada una de las competidoras más fuertes en esta edición, confesó que si bien disfrutaba mucho ir a cada pista, el mejor recuerdo que se lleva del programa de Caracol Televisión es, curiosamente, haber cumplido con el castigo de cargar cosas pesadas hasta el Box Negro: “Fue el peor, pero nos hizo más fuertes, llegar a los límites y jugar con la mente”.

Adicionalmente, los dos exparticipantes dieron detalles de los planes que tienen para el futuro, ya que la paisa de 25 años es una empresaria, desea modelar más y jugar más fútbol; mientras que el cantante quiere seguir trabajando en su carrera como solista y como un apoyo del ‘Pretty Boy, Dirty Boy’.

