Sensei y Kaboom contaron sus experiencias esposados, ¿es lo que esperaban?

Luego del Desafío de Sentencia Premio y Castigo en el que Beta resultó vencedor, los miembros de Alpha descubrieron que debían pasar 24 horas esposados para cumplir con el castigo que les impuso la ruleta.

Entre todas las opciones, los deportistas aseguraron que esta era la que menos los afectaría, pues aunque estarían un poco incómodos, sí podrían dormir y descansar. Efectivamente, tomaron la situación de la mejor manera y así lo mostraron.

Todo el equipo se unió para juntar las camas en la casa Alpha y así poder dormir con tranquilidad y comodidad, además, incluso las cosas más complicadas, como ir al baño, estuvieron llenas de risas y de complicidad.

En medio de una conversación que tuvieron cuando ya estaban acostados y mientras la Flaca estaba en la pijamada a la que sus contrincantes la invitaron , Sensei, Kaboom, Aleja y Byron comentaron cuáles han sido otros momentos en los que estuvieron esposados.

Primero lo hizo el capitán del equipo quien reveló que en Panamá se vio involucrado en una pelea con un hombre y él los denunció, por lo que les hicieron un allanamiento, fue entonces cuando terminó en esta situación.

De la misma forma, Kaboom reveló que en su caso también había sido esposado tras cometer locuras, además, reveló que en una ocasión se las ajustaron tanto que sus manos empezaron a ponerse moradas y no fue sino hasta que esto sucedió que las soltaron un poco.

Finalmente, Aleja confesó entre risas que ella también había sido esposada, pero en otros contextos, lo que divirtió a todos sus compañeros que aprovecharon para hacerle varias bromas al respecto, tanto así que el capitán les preguntó qué pasaría su sus hijos vieran lo que ellos estaban diciendo.

