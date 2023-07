Byron responde si realmente es cizañero: "no les gusta que les diga las verdades en la cara"

Byron fue uno de los participantes que más destacó en temas de convivencia durante todo el Desafío The Box 2023 , pues su forma tan directa de hablar y dejar de lado los filtros al momento de dar sus opiniones hicieron que tuviese bastantes detractores, especialmente en Gamma, ya que no estaban de acuerdo con su forma de llevar a cabo las decisiones en el juego.

Así mismo, nunca se guardó algo de lo que pensara, por más incómodo que fuera para los demás, pues sentía que no debía ocultar su punto de vista, dado que para él esta era una forma de mantenerse transparente.

Todo esto hizo que capítulo a capítulo fuese uno de los participantes más comentados en redes sociales, en las que ha tenido fanáticos y haters, por lo cual quisimos que Byron respondiera a algunos de los comentarios que se volvieron virales.

Uno de ellos fue con respecto a su cambio de imagen cuando reingresó a la Ciudad de las Cajas porque para muchos se veía mejor cuando tenía el cabello rubio platinado: "yo creo que sí, hasta mi mamá me lo ha dicho, entonces creo que cuando me crezca otra vez vuelvo a ese look".

Otra de las curiosidades que tuvieron los fanáticos del Desafío The Box 2023 es que si a él le llegó a gustar Juli, por lo cual responde que: "no, Juli no me gusta, me parece una niña muy linda, muy sensual, la aprecio mucho, pero como una amiga nada más".

A su vez, hubo personas que le hicieron saber que lo apoyaban y que de hecho él era su favorito, lo que hace que demuestre todo su agradecimiento a quienes lo alentaron: "muchas gracias por el apoyo, por conectar conmigo, por el cariño y también por lo de simpático".

No obstante, algunos de los televidentes no quisieron dejar pasar por alto todo lo ocurrido entre Byron y Gamma, quienes tuvieron varias polémicas a lo largo de todo su paso por la Ciudad de las Cajas, dado que muchas veces fue catalogado como cizañero: "siento que a veces a las personas no les gusta que les diga las verdades en la cara, entonces eso como que las ofende o que sea muy sincero les molesta, más bien creo que es eso".

Es por ello que finalmente responde qué fue lo que pasó con Gema y Guajira, dos de las participantes con las que tuvo más roces durante el Desafío The Box 2023 y quienes hacían los comentarios más duros hacia este miembro de Alpha: "la verdad siento que no conecté con ninguna de las dos, la energía de ellas no me transmitía y no fluía con ellas, aunque no compartí lo suficiente entonces puedo estar juzgando mal".