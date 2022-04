"Es pura mente": Amparo Grisales recordó cómo se fracturó el brazo en el rodaje de 'El Paseo 6'

Al Desafío The Box llegó una de las actrices más icónicas de la televisión colombiana, se trata de Amparo Grisales , quien con su personalidad y exitosa trayectoria artística inspiró al equipo Gamma y a parte de Alpha para que continúen dando lo mejor de sí mismo en el terreno de juego.

Mira también: Capítulo 21: Un exigente Desafío a Muerte despide a dos Súper Humanos

Publicidad

Las lágrimas no se hicieron esperar, pues Emily se mostró conmovida por tener la oportunidad de estar cerca frente a 'La Diva de Colombia'. Tarzán, por su parte, también lució algo sorprendido y no podía dejar de sonreír ya que considera que la jurado de Yo Me Llamo tiene una admirable carrera difícil de alcanzar.

En medio de la emisión del capítulo, Grisales les aseguró a los Súper Humanos que permanecer sin alimento es un ejercicio de fuerza mental que les sirve para sus vidas, así que se dispuso a revivir el momento en el que se fracturó el brazo durante el rodaje de 'El Paseo 6', pues fue su "mente" la que la ayudó a recuperarse rápidamente y regresar al set de grabación ese mismo día.

Te puede interesar: ¿Lealtad o estrategia? Los Súper Humanos ya piensan en lo que podría pasar al desaparecer un equipo

Publicidad

"Yo me quedé ahí sentada, con el dolor más berraco que ustedes se puedan imaginar y empecé a hablarle a mi cuerpo, empecé a hablarle a mis células, empecé a hablarle a mi divinidad: 'toma el mando' (...) Respiré, entonces ya me dejé levantarme, me llevaron a urgencias", señaló.

Además, agregó que no tuvieron que enyesarla u operarla, solamente le pusieron una férula y una inyección para calmar el dolor. De acuerdo con su versión, no le hizo perder a los encargados de la película ni una sola hora de trabajo y cuando la citaron para revisar su estado de salud se encontraba en perfectas condiciones.

Publicidad