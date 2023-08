Disfruta de la emisión maratónica del Desafío The Box 2023 de manera gratuita

Pese a que el Desafío The Box 2023 llegó a su fin y dejó como vencedores a Aleja y Sensei, los televidentes siguen interesados en La Ciudad de las Cajas, no solo por lo ocurrido en el terreno de juego sino también en las casas, donde los participantes debían enfrentar algunos temas de convivencia que llegaban a generar mucha tensión. Desde el próximo domingo 6 de agosto a partir de las 10:00 a.m., los amantes de la actividad física y los retos podrán disfrutar de una emisión maratónica del reality de los colombianos a través de las plataformas digitales.



¿Dónde ver la emisión completa del Desafío The Box 2023?

Más de 80 horas serán transmitidas durante aproximadamente cuatro días a través de Caracol Play. Cabe aclarar que estos contenidos son totalmente gratuitos, para que los verdaderos amantes del Desafío puedan recordar las polémicas más sonadas de esta producción, los mejores premios, los peores castigos o las lesiones más fuertes que sufrieron los Súper Humanos cada que se presentaban en el terreno de juego para demostrar sus habilidades físicas.

Esta temporada del reality contó con la participación de la presentadora Andrea Serna y de Gabriela Tafur como anfitriona, de manera que tenía la misión de acompañar a los participantes en diferentes momentos, entre ellos se destacan cuando habían celebraciones, pago del arriendo, Subasta o durante los Desafíos a Muerte, debido a que entregaba el obsequio al Mejor Equipo del Ciclo antes de que un desafiante finalizara su historia en Tobia, Cundinamarca.

¿Cómo ver los capítulos seguidos del Desafío The Box 2023?

Los interesados en ver la jornada maratónica del Desafío The Box 2023 deberán entrar a www.caracolplay.com y dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla para seleccionar la opción 'Iniciar sesión'. Una vez estén en esta pestaña, tendrán que seleccionar donde dice 'Registrarse' y diligenciar los datos con información personal, así como también tendrán que aceptar los términos y condiciones para continuar.

Una vez hecho esto, podrán disfrutar de los contenidos gratuitos de las producciones y por supuesto de esta emisión del reality. En horas de la mañana del 6 de agosto aparecerá un banner en la página que redireccionará a los usuarios a la transmisión de los capítulos.