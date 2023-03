Desafío The Box 2023: El primer capítulo causó furor y sorpresa en redes sociales La transmisión del primer capítulo del Desafío The Box 2023, el reality de los colombianos, fue tendencia en redes sociales y los televidentes no dudaron en demostrar su emoción y compartir sus reacciones ante los momentos que más les llamaron la atención.