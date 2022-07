Usuarios reaccionaron a los gestos de Criollo durante la sentencia a Juan Pablo en el Desafío

Luego de que el equipo Alpha haya perdido en el Box Azul, se vio en la obligación de recibir un nuevo chaleco de sentencia para los hombres. En esta oportunidad, el Súper Humano que deberá acompañar a Duván en el Desafío a Muerte es Juan Pablo, quien se ha destacado en el reality por su sentido del humor y complicidad con Criollo.

Lo curioso de la noticia no solo es que dos amigos se vuelven a enfrentar en la arena, como ya pasó con Ceta y Moisés o Tarzán y Okendo; sino también porque Criollo no tuvo mucha participación mientras escogían al sentenciado, lo que desató múltiples comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos de la dupla.

Criollo cuando hablaban para sentenciar a Juan Pablo#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/QKuDy76y4o — cami lvs juanpa 💟 (@camdesafiologa) July 1, 2022

Maleja, que también hacía parte de Gamma, se mostró tranquila durante el evento, en comparación con su compañero. Lo cierto es que es la cuarta vez que Juan Pablo asiste al Box Negro y demuestra las capacidades físicas que posee para seguir avanzando en competencia.

"La verdad no me sorprende ya lo que habían dicho, anteriormente me ha tocado 2 veces (...) La verdad me siento honrado por un lado y digamos amigos, los mismos amigos, se tienen que apartar", señaló Duván mientras Dani apoyaba su comentario diciendo: "oigan sí, se están sacando entre amigos".