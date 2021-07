Revive cuando Meli "criticó" a Tatica por su estatura, luego de una prueba en el Desafío The Box

En más de una ocasión Meli , participante del Desafío The Box , ha demostrado ser una mujer de armas tomar no solo por su rendimiento físico en el terreno de juego, sino también por su personalidad. Durante una retroalimentación en Omega, la Súper Humana, que no había participado en la prueba, aseguró que Tatica no había dado su mejor esfuerzo.

"Tatica no hizo nada, Tatica fue de adorno", comentó la desafiante cuando llegaron sus compañeros a la casa. De inmediato, la mujer aprovechó el momento para mencionar que no necesita los comentarios negativos de sus compañeros para saber cómo fue su rendimiento, pues conoce bastante bien cuándo le hace falta mejorar.

"Solamente los que fueron saben cómo se habló la estrategia. Aquí creo que es obvio que hay momentos en los cuales no me voy a meter ni me puedo meter por mi estatura, pero yo soy obvia de que hay cosas que voy a estorbar. Yo sé Meli, sin que nadie me lo diga, cuando doy mi cien por ciento y cuándo me queda faltando", puntualizó.

Morales , por su parte, comentó que era necesario empezar a trabajar en decir las cosas de una manera más empática, puesto que, a pesar de que hay personalidades que sobresalen por ser directas en lo que dicen, es menester hablar sobre las debilidades de una forma constructiva para mejorar paulatinamente.