¿Pelea o crítica constructiva? Estos son los memes que dejaron los comentarios de Ceta a Maleja

La presión por asegurar un cupo en la semifinal del Desafío The Box es mayor para cada uno de los participantes que siguen en competencia, por lo que se suben los ánimos cuando hay un error que pone en riesgo a cualquiera de los miembros que conforman los equipos durante esta recta final.

Es por esto que la derrota de Beta en el Box Amarillo no fue la excepción, no solo porque terminaron con una racha de cinco pruebas sin perder, sino porque dio paso a un chaleco para esta escuadra y perdieron la oportunidad de ganarse motos para cada uno de sus integrantes. Todo esto hizo que Ceta no pudiera contenerse al culpar a Maleja de la derrota ante Alpha, ya que consideró que ella permitió que Karina le sacara una gran ventaja.

Apenas finalizó la prueba, el capitán de la escuadra azul no se midió en comentarios y le dijo todo lo que pensaba a quien fue la líder del desaparecido Gamma, exaltándole que por su rendimiento no pudieron quedar en primer lugar. A su vez, le dijo que si así iba a rendir en una pista de tierra cómo lo iba a hacer en una posible semifinal.

Todos estos comentarios se volvieron tendencia en las redes sociales, ya que los amantes de este reality no pudieron evitar reaccionar ante lo que pasó entre los miembros de Beta.

Emily viendo que Maleja se molestó por la vaciada que le metió Ceta, cuando esas vaciadas se las daba Maleja siempre y ella no podía decir nada.#DesafioTheBox #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/XYzpiJcXE5 — Desafio The Box (@JuanTheBox2) July 8, 2022

Claramente fue la oportunidad perfecta para que varios usuarios crearan memes dando su opinión ante los comportamientos tanto de Ceta como de Maleja, por lo que algunos de los seguidores afirmaron que la bogotana se convirtió en lo que tanto criticó de su excompañera Emily .

Así mismo, algunos dejaron en claro que la rueda ha sido su gran debilidad, ya que por esta misma perdió en el Desafío de Capitanas en el que se bajó la bandera de la escuadra naranja.

#DesafíoTheBox. Tarzan rumbo al pueblo ..!! Ni el mismo se lo cree hasta donde ha llegado..! El desafío le cambio el chip..!! Que bien! Excelente prueba..! Lastima Maleja la estatura y fuerza no le ayudó.. pic.twitter.com/wud1RWFONf — Oskar Qz (@QzOskar) July 8, 2022

Alguien: Maleja vamos hoy al gym?



Maleja: No puedo es que cargo desgaste desde Gamma#DesafioTheBox2 #DesafioTheBox — Carlitos Desafio (@CarlitoDesafio) July 8, 2022

